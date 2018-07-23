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Balık ve Omega-3 tüketimi ölüm riskini azaltıyor

Çinli bilim insanları, balık ve Omega-3 içeren ürünlerin tüketiminin, ölüm riskini azalttığını açıkladı.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 19:04..
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Bilim insanları, 16 yıl boyunca 240 bin erkek ve 180 bin kadının diyetini takip etti. Deneye katılanlar her gün az miktarda balık tüketti.

Düzenli olarak balık tüketen erkeklerin yüzde 10 oranda daha az vasküler ve yüzde 37 oranında da karaciğer hastalıklarına kapıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca düzenli balık tüketen kadınlarda Alzheimer hastalığına kapılma riskinin de yüzde 38 oranında azaldığı tespit edildi.

KIZARTILAN BALIK YARARLI ÖZELLİKLERİNİ KAYBEDİYOR

Bilim insanlarının açıklamalarına göre, düzenli balık tüketimi ayrıca kanser ve akut solunum yolu hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskini de azaltıyor.

Diğer yandan kızartılan balığın yararlı özelliklerinin çoğunu kaybettiği kaydedildi.

Omega-3 kaynakları arasında ayrıca keten tohumu, ıspanak, patates ve deniz ürünleri yer alıyor.

 

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