Balıkçılar mevsime rağmen düşüşün araştırılması istiyor

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, Türkiye karasularında avlanan balık miktarlarının av sezonunun kapandığı 15 Nisan tarihinden sonra ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Resmi verilerin henüz açıklanmamasına karşın balık avcılığında bu sezona özel gözle görülür bir düşüş yaşandığına işaret eden Bayrak, "Özellikle Karadeniz'de palamut ve hamsi avcılığında orantısız bir düşüş söz konusu oldu." dedi.

Bayrak, geçtiğimiz sezon balıkçılar olarak limana bir gecede avladıkları 7-8 bin kasa palamutla döndüklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Maalesef bu sezonun genelinde şu ana kadar avladığımız palamut miktarı bu rakamların çok çok altında. Keza hamsi de yanı şekilde. Uzun yıllar sonrasında Karadeniz'de hamsi sezonu iki aya kadar geriledi. Gerçek anlamda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gereken sürdürülebilir avcılık noktasında iç acıcı bir tablo değil. Avcılıkta yıllar arasında bu denli sert geçişlerin olması normal değil. Mutlaka bilimsel olarak açıklanmalı."





"ÜNİVERSİTELERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Balıkçılar olarak zaman zaman palamut ve hamsi avındaki düşüşün sebeplerine yönelik bazı veriler ortaya koyduklarına işaret eden Bayrak, şöyle konuştu:

"Resmi rakamlar henüz açıklanmadı ama geçen sezona oranla bu sezon avlanan palamut ve hamsi miktarına yüzde 80'lere varan düşüş söz konusu. Biz balıkçılar her ne kadar ortaya bazı veriler koysak dahi isteğimiz, üniversiteler tarafından yapılacak bir çalışmayla bu orantısız düşüşün sebeplerinin bilimsel olarak ortaya konulmasıdır. Çünkü sezon öncesi umut verici söylemler vardı. Özellikle hamsinin bol olacağına dair tahminler yürüttük. Sonuçta büyük bir hüsrana uğradık. Genel anlamda hava koşulları düşüşte bir etken olarak gösteriliyor ancak biz böyle sert geçişlerin sadece hava durumuna bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Mutlaka bilimsel veri olmalı."





"KIYI BALIKÇILARIMIZ AÇIĞI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Bayrak, büyük gırgır teknelerinin bölgede artık bu sezon itibarıyla av düşüklüğü sebebiyle avcılık yapamadıklarına dikkati çekerek onların açığını kıyı balıkçıları dedikleri küçük balıkçı teknelerinin kapatmaya çalıştığını dile getirdi.

Dip balıkları diye tabir edilen mezgit, istavrit, barbunya ve zargana gibi balıkların avlanmaya devam ettiğini belirten Bayrak, şunları söyledi:

"Balıkçı arkadaşlarımız dip ağlarını denize bırakmaya başladılar. Mezgit, istavrit, barbunya gibi balıklar çıkıyor. Bir şekilde balıkçı arkadaşlarımız hem açığı kapatmaya hem de hayatta kalmaya çalışıyorlar. Malum hava şartları da pek avcılığa uygun değil. Soğuk ve rüzgar var. Buna rağmen ekmek parası peşinde koşuyor arkadaşlar. Büyük balıkçı teknesi olan arkadaşlarımız ise bir şeyler avlamaya çalışsalar da hayatlarından memnun değiller."

Bayrak, kooperatif olarak balık popülasyonunda yaşanan düşüşün araştırılması için Sinop Üniversitesi ile iş birliği yapmayı düşündüklerini kaydetti.