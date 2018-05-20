Balıkesir'de 26 yıldır kayıp olan kişi aranıyor

Balıkesir merkez 2. Sakarya Mahallesinde ikamet eden 7 kardeşli Özen ailesinin en küçüğü olan Ömür Güngördü (36), 26 yıldır bulamadığı kardeşini ölü ya da diri olarak bulmak için umudunu kaybetmeyerek her yerde abisi Abbas Özen’i aramaya devam ediyor.

"KAHVEYE GİDİYORUM DEDİ KAYBOLDU"

Balıkesir merkez ve ilçelerini, mahalle mahalle elinde azası ve abisinin fotoğrafı ile dolaşarak abisi Abbas Özen’i arayan Ömür Güngör, “Balıkesir’de ‘kardeşim kahveye gidiyorum’ dedi kayboldu. Ölüsü yok dirisi yok. Mezarı dahil olsun yok. Allah rızası için polis jandarma arayın lütfen. Ulaşmak istiyorum ben. Sonuna kadar arkasındayım. Benden başka seni arayanı yok. Bir tek ben arıyorum. Seni bağrıma bastım Abbasım. Eğer sana kavuşursam seni onlara söylemeyeceğim. Sana sonuna kadar bakacağım. Sana sahip çıkacağım. Sonuna kadar seni arayacağım. Ne olur çık” diyerek feryat ediyor.

"ÖLÜYSE ÖLDÜĞÜNÜ BİLEYİM"

Aramak için geldiği Edremit’te kahve kahve dükkan dükkan dolaşmaya devam eden evli ve 2 çocuk annesi olduğunu söyleyen Ömür Güngördü,”Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza sesleniyorum. Sizlere yalvarıyorum. Ama hiçbir haber yok. Ölü ise öldüğünü bileyim, mezarında dua edeyim. Bilen duyan yok. Araştırıyorum. Aramaya devam ediyorum. Ölmedi ise bakayım. Nerede yatıyor nerede kalkıyor. Çok özledim. Bulunmasını istiyorum. 26 yıldır kayıp arıyorum Abbasımı. Özlemim her geçen gün artıyor. Ne olur bulunsun, bana yardım edin” diyerek gözyaşları döküyor.

"HASTA HALİMLE ARIYORUM SENİ"

Abisi yaşıyorsa ona seslenen Ömür Güngördü, “Ben akciğer hastasıyım. Hasta halimle arıyorum seni. Canım kardeşim. Sen şimdi 50 yaşındasın. Sana sesleniyorum. Senin sonuna kadar arkandayım. Sana sahip çıkacağım. Sana yapanın hesabını soracağım. Kapı kapı geziyorum. Bilmiyorum diyorlar. Canım kardeşim çık ne olursun. Artık kavuşayım. Çok özledim. Allah rızası için bulunmasını istiyorum.” dedi.

Edremit’te elinde fotoğrafını göstererek girdiği işyerlerinden Abbas’ı arayan Ömür Güngördü, güvenlik güçlerinden de yardım beklediğini sözlerine ekledi.