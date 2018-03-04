Balıkesir'de hayvan hırsızlarına operasyon

Instagram'da kusursuz cildi ve delici gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Shudu Gram sosyal medyanın en popüler kişisi.

Otomotivde şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolarlık ihracat yapılarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Osmaniye Sumbas'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulan bir vatandaş, kutuda beslediği hayvanı doğal ortamına bıraktı.

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Saka kuşunu avlayanlara para cezası kesildi

Bursa'da avlanması yasak olan saka kuşlarını doğadan yakalayan 2 kişi, Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Bursa Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.