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Balıkesir'de hayvan hırsızlarına operasyon

Hayvan hırsızlığını önlemeye yönelik çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, 6 kişilik çeteyi yakaladı.

DHA | 04.03.2018 - 17:45..
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Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Beyköy Mahallesi'nde, 2 Şubat günü, Sait Işık'a (60) ait ahırdan 15 koyun çalındı. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

ÇALINAN HAYVANLAR BULUNDU

Araştırma sonucu, çalınan hayvanların Ovaköy Mahallesi'ne götürüldüğü tespit edildi. Mahalleye düzenlenen operasyonda, çalınan hayvanlar, Mehmet A.'ya ait ahırda ele geçirildi.

Balıkesir'de hayvan hırsızlarına operasyon

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Değişik tarihlerde çalınan Savaştepe'den 34 küçükbaş, merkez Karesi'den 4 buzağı, 7 kuzu, 1 koyun, merkez Altıeylül'den 14 koyun, 13 kuzu, 3 buzağı, İvrindi'den 2 büyükbaş, 1 koç ile Balya'dan 11 koyun bulundu. Hırsızlık olayıyla ilgili Timur E., İbrahim Ç., Yaşar G., İdris A., Seyit A.A. ve Mehmet A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. ​Ele geçirilen hayvanlar ise belirlenen sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir'de hayvan hırsızlarına operasyon

Balıkesir'de hayvan hırsızlarına operasyon

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