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Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

Bandırma ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobil denize düştü.

19.11.2017 - 05:50
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  2. İç Haber

Çelebi Limanı'nda meydana gelen kazada, Mehmet Alakuş'un (37), park etmek için manevra yaptığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, denize düştü. Otomobilde bulunan Ahmet Şimşek (28), Mustafa Karakaya (33) ve Mustafa Gürbüz (68), camları ve kapıları kırıp, yaralı olarak aracın üzerine çıktı. Sürücüsü Mehmet Alakuş ise çıkmayı başaramadı.

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar, boyunlarına kadar suyun içinde kalan Ahmet Şimşek, Mustafa Karakaya ve Mustafa Gürbüz'ü tekneye alarak kurtardı. 3 yaralı, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Mustafa Karakaya, Balıkesir’e sevk edildi.

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

Kurtarma ekipleri, Mehmet Alakuş'u kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Alakuş'un cesedine ulaşıldı. Alakuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

KAZAZEDE O ANLATI ANLATTI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mustafa Gürbüz, gümrükte bekleyen gemiyle ithal edilen angusları almak için geldiklerini belirterek "Çok yağmur yağıyordu. Şoför Mehmet'e tam arabayı bir köşeye çek diyecektim. Bir baktım ki; araba ters döndü. Arabanın içinde bağırdık. Daha sonra ben arka kapıyı ayağımla kırdım. Arkadaşlara panik yapmayın dedim. Salavat getirdik. Daha sonra arabanın üstüne çıktık, bağırıp yardım istedik, araba battı, biz açıkta kaldık. Yüzme de bilmiyordum Allah yardım etti" dedi.

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

OTOMOBİL DENİZDEN ÇIKARILDI

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada, denize düşen 33 DKG 54 plakalı otomobil, çıkarıldı. İtfaiye ve 911 Arama- Kurtarma ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmalarla karaya çıkarılan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

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