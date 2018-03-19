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Balıkesir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Balıkesir'de husumetli olan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya düştü. Bir tarafın silahını ateşlemesi üzerine 3 kişi yaralandı.

AA | 19.03.2018 - 22:48..
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kavgada silah ateşlendi. Husumetlisinin yanı sıra önünde bulundukları iş yerinin sahibini de yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı. Olayla karıştıkları iddiasıyla oto boya atölyesinde çalışan Ahmet ve Fatih S. kardeşler gözaltına alındı, kaçan Aykut Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİ KARDEŞ VURULDU

Küçük Sanayi Sitesi 563. Sokak'taki oto boya atölyesinde çalışan Aykut Y, aralarında husumet bulunan İdris E. (21) ve Furkan E. (18) kardeşlerin iş yerinin yanındaki tamirhanenin sahibi Burak A'yı ziyarete geldiğini fark etti.

Pompalı tüfekle ateş eden Aykut Y, İdris ve Furkan E. kardeşler ile Burak A'yı yaralayıp kaçtı.

Balıkesir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Balıkesir'de silahlı saldırı: 3 yaralı VİDEO

BİR KİŞİ KAÇTI

Yaralılardan Burak A. ve Furkan E. çevredekiler tarafından, İdris E. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla karıştıkları iddiasıyla oto boya atölyesinde çalışan Ahmet ve Fatih S. kardeşler gözaltına alındı, kaçan Aykut Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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