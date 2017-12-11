Balıkesir'de taksici müşteri tartışması cinayetle bitti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; taksi şoförü Necip Gürtekin, müşteri Hami U. ile telefonda bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Hami U. bir süre sonra durağa geldi. Tekrar başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gültekin, vücudunun 5 ayrı yerinden kasap bıçağıyla bıçaklandı.
KURTARILAMADI
Gürtekin, tedavi için kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Hami U., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hami U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.