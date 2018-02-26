Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'yı etkiledi

Edirne'de kar yağışı yoğun şekilde etkili oluyor.

Akşam saatlerine kadar ince ince ve zaman zaman da sulu şekilde yağan kar bir anda yoğun olarak yağmaya başladı.

BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Kısa sürede zemin ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 5'e kadar düşecek.

Kısa sürede yolları da beyaza bürüyen kar nedeniyle özellikle uluslararası statüdeki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolların kapanmaması için ekipler önlemlerini aldı. Teyakkuz durumuna geçen ekipler, gerektiğinde müdahale için küreme yapmak amacıyla sınır kapıları yakınlarına konuşlandırıldı.

GÜZEL MANZARALAR OLUŞTU

Bu arada pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği yapan Edirne'de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıklarda seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.

Edirne'de kar yağışı VİDEO

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak. Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

KIRKLARELİ'NDE DE KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Demirköy ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini arttırdı.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkisini arttırdığı Demirköy ilçesinde ise sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, Çarşamba gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ'NİN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiğini söyledi. Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti. Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.