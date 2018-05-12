Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı operasyon başarıyla devam ediyor.

PKK'YA AĞIR DARBE

TSK'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, "Şemdinli Balkayalar Dağı’nın Irak tarafındaki operasyonda tespit edilen mağarada, bir AK 47 piyade tüfeği, çok miktarda uçaksavar, BKC ve AK 47 mühimmatı ile 10 el bombası, 18 patlayıcı düzeneğe bağlı telsiz, 11 anti-tank mayını ve dinamitle yapılmış el yapımı patlayıcının ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Balkayalar Dağı'nda mühimmat deposu ele geçirildi VİDEO