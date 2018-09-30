Balkondan düşen damat hayatını kaybetti

3 gün önce Ezgi Kalkan ile nikah kıyan inşaat mühendisi Veli Kalkan, gece yapılacak kına gecesine hazırlanırken apartmanın 8’inci katındaki dairelerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kalkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Kalkanın cenazesi, Nurdağı ilçesine bağlı İçerisu Mahallesi’ne getirildi. Düğün nedeniyle bayrak ve balonlarla süslenmiş olan baba evine getirilen Kalkanın cenazesinin geçişi sırasında anne Fatma Kalkan ve yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.
Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından Veli Kalkan’ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.