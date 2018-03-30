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Bambaşka bir maceranın peşinde: Leyla ile Mecnun

Fırtınalar estiren dizi “Leyla ile Mecnun”un senaristi Burak Aksak, dizinin romanını farklı bir hikaye ve farklı bir sonla yazdı.

Özel Haber | 30.03.2018 - 11:56..
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Bambaşka bir maceranın peşinde: Leyla ile Mecnun

LEYLA İLE MECNUN

Özellikle dizi yayında olduğu zamanlarda birçok yayınevinden kitap yazması için teklif alan Burak Aksak, aslında ne yazdığıyla değil popülerliğiyle ilgilenildiğini fark ettiğinde onlardan uzaklaşmak istedi. Düşüncesinden Selçuk Aydemir’e bahsetti ve bir yayınevi kurmaya karar verdi.

Küsurat Yayınevi’ni kuran Burak Aksak, “Leyla ile Mecnun”u çıkardı.

Bambaşka bir maceranın peşinde: Leyla ile Mecnun

(Burak Aksak)

LEYLA İLE MECNUN

Kahramanların aynı gün, aynı hastanede doğmasıyla başlıyor her şey. Onların yaşamı, bir hayatı birden fazla kaç kez yaşanabileceğini ve yarım kalmış her hikayenin tamamlanmaya muhtaç olduğunun kanıtı olacak…

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Leyla ile Mecnun, bu kez bambaşka bir hikaye ile karşınızda. Dizideki karakterler, Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Aksakallı Dede ve daha fazlası bir maceranın peşinde…

Aksak, kitabında şu sorunun peşine düşürüyor okurunu: “Peki bu sefer Mecnun Leylasına kavuşacak mı?”.

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Bambaşka bir maceranın peşinde: Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

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Damla Karakuş

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