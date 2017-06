Bandırma'da saniyede 29 yumurta üretiliyor

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, ilçelerinin beyaz et ve yumurta üretiminde Türkiye'de önde geldiğini söyledi.

Ülkedeki beyaz et üretiminin yaklaşık yüzde 12'sinin Bandırma'da yapıldığını vurgulayan Sezgin, "Birkaç yıldır beyaz et üreticileri beklediği kazancı sağlayamadı. Bunda hem ülkedeki hem de yurt dışındaki gelişmeler etkili oldu. Son 5-6 aydır beyaz et fiyatları nispeten üreticiyi tatmin eder noktaya geldi. Üretici beklediği almaya başladı." dedi.

SAATTE 100 BİN YUMURTA ÜRETİLİYOR

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Recep Güngör ise ilçelerinde 4 milyon 500 milyon yumurta tavuğu bulunduğunu belirterek, bunlardan 3 milyon 150 bininden verim alınabildiğini belirtti.

İlçedeki 35 işletmede günlük 2 milyon 500 binin üzerinde yumurta üretildiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Saatte 100 bin, dakikada bin 700'ün üzerinde, saniyede de yaklaşık 29 yumurta üretimi oluyor. İstanbul ve Marmara'daki iller başta olmak üzere birçok noktaya yumurta gidiyor. Haftada 100 tır civarında Kuzey Irak'a yumurta gönderiyoruz. Şu anda tane maliyeti 20 kuruş ve biz 16-18 kuruştan satış yapıyoruz. Maliyetin üzerine çıkıldığında ancak kazanıyor işletmeler. Bu yüzden devletten üretim planlaması getirmesini istiyoruz. Bugünkü şartlarda 4-5 yıllık kapasite var."