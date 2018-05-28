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Bangladeş'te uyuşturucu operasyonu: 70 ölü

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 70'i aştığı bildirildi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 09:08..
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Bangladeş'te uyuşturucu ile mücadele eylemleri kapsamında ayn başından bu yana çete ve kartellere yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Mücadele kapsamında zehir tacirlerine sıfır tolerans ilkesi ile faaliyet gösteren polisler, en az 70 kişiyi öldürdü.

Bangladeş'te uyuşturucu operasyonu: 70 ölü

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Ülke genelinde özel kuvvetler tarafından yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda bu zamana kadar en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı da açıklandı.

FİLİPİNLER ÖRNEĞİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016 yılında başlattığı tartışmalı uyuşturucuyla mücadele baskınlarına benzetiyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, operasyonların, radikal militanlarla mücadele kadar önemli olduğunu belirtiyor.

Filipinler'de 2016 yılı Temmuz ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 7 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

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