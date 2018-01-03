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Bank Asya hissedarlarına operasyon

Asya Katılım Bankası AŞ’nin A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 03.01.2018 - 10:01..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarına operasyon düzenlendi.

68 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, aranan şüphelilerden 2’sinin yurt dışına firar ettiği öğrenildi. Toplamda 68 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken 49 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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