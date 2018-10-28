TVNET'te Ayşe Böhürler'in sunumuyla ekrana gelen Türk Kahvesi programının bugünkü konuğu tarihçi/yazar Murat Bardakçıydı.

ANKARA HÜKÜMETİ TOPKAPI SARAYI'NDAKİ ESERLERİ SATMAYA ÇALIŞTI

Murat Bardakçı, Topkapı Sarayı'ndaki mücevherlerin ve eserlerin Ankara hükümetinin emriyle Fransız kuyumculara satılmaya çalışıldığı bilgisini verdi.

Bardakçı: Ankara hükümeti Topkapı'daki eserleri satacaktı VİDEO

MÜCEVHER GERÇEK Mİ DİYE KIRIP BAKTILAR

Bardakçı'nın iddialarına göre Topkapı Sarayı'nda yer alan eserlerden bazıları, zümrütler, mücevherler gerçek olup olmadığına bakılmak için kırılarak incelenmişti.

FRANSIZLAR UYARDI: SİZ DELİ MİSİNİZ BUNLAR SATILIR MI

İşte Bardakçı'nın Topkapı Sarayı hazinesindeki eserlerin Fransızlara satılmaya çalışılmasıyla ilgili sözleri:

Fransız kuyumculara teklif etmiştik, gelin Topkapı Sarayı hazinesindeki eserlere, mücevherlere fiyat biçin diye. Padişahlardan kalan eserler falan hep satışa çıkarılacaktı. Büyük bir zümrüt vardı, dediler ki bu gerçek olamaz. Bu zümrütü kırdılar ve 'aa gerçekmiş' dediler. Parçaları duruyor hala. Fransız Dışişleri'nden Allah razı olsun, bize diyorlar ki "Siz deli misiniz, bunlar satılır mı?"