Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Bartın merkezinde sabah saatlerinde etkili olan, 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

RÖGARLAR TAŞTI

Rögarların taşması nedeniyle Bartın- Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

Bartın Belediyesi ve Karayolları ekipleri su birikintilerinin olduğu yollarda tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.