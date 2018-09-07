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Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Bartın'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

DHA | 07.09.2018 - 11:46..
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Bartın merkezinde sabah saatlerinde etkili olan, 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

RÖGARLAR TAŞTI

Rögarların taşması nedeniyle Bartın- Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

Bartın Belediyesi ve Karayolları ekipleri su birikintilerinin olduğu yollarda tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi



Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi



Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi



Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi



Bartın'da 15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

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