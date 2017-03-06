Bartın'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı

Bartın'da Uğur K. (21) idaresindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

KALDIRIMDA YÜRÜYORDU..

İddialara göre, hızla gelen otomobil, kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 23 yaşındaki Burcu Duran’a çarptı.

6 OTOMOBİLE BİRDEN ÇARPTI

Genç kız, çarpmanın etkisiyle havaya fırladı. Otomobil ise taklalar attıktan sonra park halindeki 6 otomobile birden çarptı. Otomobil kaldırımda yana devrilmiş şekilde durabildi. Talihsiz genç kız ise olay yerinde ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Burcu Duran, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servise kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.