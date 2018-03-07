Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak

Bartın'da pazar günü, metrekareye düşen 144 kilogram yağışın ardından Bartın-Karabük yolu üzerindeki Kirazlı Köprü Barajı taştı.

Taşma nedeniyle daha önceden istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler ile 3 mahalleye giden yol sular altında kaldı.

İSTİMLAK EDİLEN BÖLGEDEN AYRILMADILAR

Devlet Su İşleri ekipleri baraj sularının çekilmesinin ardından 3 mahalleye giden yolu yeniden yapmaya başladı. İş makineleri ile yeni yol yapım çalışmalarına başlandı. Ayrıca Devlet Su İşleri ekipleri barajın taşmasının ardından 2,5 yıl önce istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler için de 16 Mart tarihine kadar tahliye için süre verdi.

38 EV BOŞALTILACAK

DSİ ekipleri su taşkın seviyesi kotunda bulunan 38 ev sahibine ulaşarak, evlerini 16 Mart tarihine kadar boşaltmalarını istedi. Bazı ev sahipleri ise evlerindeki eşyaları kamyonlara koyarak, boşaltmaya başladı.