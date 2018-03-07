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Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak

Kirazlı Köprü Barajı'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalıp yıkılması planlanan 38 evin sahiplerine 16 Mart tarihine kadar evleri boşaltması için süre verildi.

DHA | 07.03.2018 - 13:45..
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Bartın'da pazar günü, metrekareye düşen 144 kilogram yağışın ardından Bartın-Karabük yolu üzerindeki Kirazlı Köprü Barajı taştı.

Taşma nedeniyle daha önceden istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler ile 3 mahalleye giden yol sular altında kaldı.

Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak

İSTİMLAK EDİLEN BÖLGEDEN AYRILMADILAR

Devlet Su İşleri ekipleri baraj sularının çekilmesinin ardından 3 mahalleye giden yolu yeniden yapmaya başladı. İş makineleri ile yeni yol yapım çalışmalarına başlandı. Ayrıca Devlet Su İşleri ekipleri barajın taşmasının ardından 2,5 yıl önce istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler için de 16 Mart tarihine kadar tahliye için süre verdi.

Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak

38 EV BOŞALTILACAK

DSİ ekipleri su taşkın seviyesi kotunda bulunan 38 ev sahibine ulaşarak, evlerini 16 Mart tarihine kadar boşaltmalarını istedi. Bazı ev sahipleri ise evlerindeki eşyaları kamyonlara koyarak, boşaltmaya başladı.

Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak



Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak



Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak

Bartın'da su altında kalan 38 ev yıkılacak

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