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Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

Bartın'da bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza poşeti, tedirginlik yarattı.

05.10.2017 - 17:49
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Kentin en işlek caddelerinden Şadırvan'daki bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisi, kaldırımdaki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza çantasından şüphelenip, polise haber verdi.

Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA SARILDI

Bomba imha uzmanı beklenirken güvenlik şeridinin arkasında toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Bomba tehlikesi olmadığı gerekçesiyle poşeti almak isteyen kişiye ise polis engel oldu.

Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

KADIN ÇANTASI ÇIKTI

Gelen bomba imha uzmanının fünye patlattığı poşetten, içi boş kadın çantası ile boş sigara paketi çıktı.

Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

Olay sırasında çevrede toplanan bazı kişiler, cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Polis, poşeti bırakan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı

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