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Barzani, Irak'a gelen Evanjelist heyetini kabul etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Evanjelist Derneği bünyesindeki Samaritan's Purs Başkanı Franklin Graham ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda ağırladı.

AA | 12.11.2018 - 09:17..
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Barzani'nin misafir heyetle Irak'taki iç göçmenlerin durumunu ele alıp, derneğin bu konuda sağladığı yardımlar dolayısıyla Graham'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Barzani ayrıca, uluslararası toplumunun Irak’ta birlikte yaşam kültürünün gelişmesi konusundaki katkıların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Barzani, Irak'a gelen Evanjelist heyetini kabul etti

"IKBY'DE BULUNMAKTAN MEMNUNUZ"

Bunun yanında Graham da görüşmede dernek bünyesinde yer alan Samaritan's Purs'un Irak genelindeki insani faaliyetleri detaylarına değinerek IKBY'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Graham, Barzani'ye Hristiyanların ülkenin önemli unsurları arasında yer aldığını aktardı.

ABD merkezli ve Evanjeliklerin bünyesinde olan Samaritan's Purs bir insani yardım kuruluşu olup, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'da faaliyet gösteriyor.

SİYONİST HRİSTİYANLAR GRUBU

Evanjelikler Amerika’daki Hristiyan mezhepleri arasında en tutucu, radikal kesim olarak tanınıp ülke siyasetinde önemli bir yere sahipler. Siyonist-Hristiyanlar olarak da adlandırılan Evanjelikler, Indiana, Texas, Kuzey Carolina gibi eyaletlerde çok daha baskınlar.

ABD'nin İran'a karşı yaptırımların 2'nci aşamasının uygulamaya konulmasından sonra heyetin Erbil'i ziyaret etmesi dikkat çekici. Yine ABD'li bir iş adamı heyeti geçen hafta Erbil'de yatırım alanlarının değerlendirmek için Barzani ile bir araya gelmişti.

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