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Başakşehir'de kuyumcu soygunu

Başakşehir'de yüzleri maskeli 4 kişi bir iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek yaklaşık 2 kilo altını çaldı.

19.02.2017 - 08:45
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Araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kuyumcu dükkanının kapısını kırdı. Ardından içeri giren soyguncular vitrinde bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ POLİSE HABER VERDİ

Kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisine rastlayan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi, soyguncular gittikten sonra durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı.

Başakşehir'de kuyumcu soygunu

Başakşehir'de kuyumcu soygunu

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