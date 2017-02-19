Başakşehir'de kuyumcu soygunu

Araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kuyumcu dükkanının kapısını kırdı. Ardından içeri giren soyguncular vitrinde bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ POLİSE HABER VERDİ
Kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisine rastlayan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi, soyguncular gittikten sonra durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı.