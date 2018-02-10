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Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de düşen helikopterde 2 askerimizin şehit olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 10.02.2018 - 15:50..
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Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir helikopterimizin düşürüldüğünü duyurmuştu.

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Düşen helikopterle ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de görev yapan iki ATAK helikopterimizden biri düştü, iki askerimiz şehit oldu." dedi.

"ASKERLERİMİZ BÖLGEDE DURUMA HAKİM"

Araştırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, "Dış müdahaleyle düştüğüne dair henüz bir delil yok. Bölgede askerlerimiz duruma hakim, bir sıkıntı yok." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım: 2 askerimiz şehit oldu VİDEO

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