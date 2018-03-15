Başbakan: Azerbaycan'a karşı tehdit olursa karşılığı olur

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Bakü Küresel Forumu'ndaki ‘Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri' panelinde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD, ERMENİLERE ÖDÜL VERECEĞİNE İNSANLIK SUÇUNUN HESABINI SORARSA DAHA YERİNDE OLUR"

Yıldırım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Soykırım bir insanlık suçudur. Azerbaycan'da bir soykırım, etnik temizlik yapılmıştır. Bunu yapan Ermenistan bunun cezasını çekmelidir. Azerbaycan'ın bu davası eninde sonunda sonuca ulaşacaktır. Bu konuda birçok organizasyon Azerbaycan'ın yanındadır.

Burada teröristlerin yerleşiyor olması ve birtakım hazırlıkların olması sonucu olmaz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur. ABD, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine oradaki insanlık suçunun hesabını sorarsa daha yerinde olur."