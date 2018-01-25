Yıldırım: Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"CAMİDE DUA EDEN İNSANLARDAN NE İSTİYORSUNUZ"

Başbakan Yıldırım konuşması sırasında PYD/PKK terör örgütünün Kilis'teki roketli cami saldırısına da değinerek "Camide toplanmış dua eden insanlarlardan ne istiyorsunuz, alçaklar. Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in önüne çıkın." şeklinde konuştu.

Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın

"300'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.

Bu işleri yaparken altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor.

"BANKA HESABI OLMAYANLAR CEP TELEFONLARINDAN PARA YATIRABİLECEKLER"

Bu ortak platformda, parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kart ile iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş, sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. İster İstanbul'da Konya'da, Kars'ta her türlü toplu taşımada bu kart ile yararlanacaksınız.

Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza oğlunuza, memleketteki dostunuza tek bir işlem ile havale yapıp, para göndereceksiniz. Bu işleri en ucuz şekilde aradan komisyonlar olmadan yapacaksınız. Çok büyük faydaları var. Emeği geçen, akıl teri, alınteri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.

Sunumunu yaptığımız Türkiye Ortak Platformu'nun milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu işin yapımında önderlik yapan Ulaştırma Bakanımız ve ekibine, PTT Genel Müdürlüğümüze, Denizbank'a, Vakıf Katılım'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun.

Bu senenin ortalarında, Temmuz'dan itibaren okullar kapandıktan sonra bu kartlar piyasaya verilmeye başlanacak.

TÜRKİYE KART NERELERDE KULLANILACAK

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor.

Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak.

Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnaf da isterse sisteme dahil olacak.

Türkiye Kart’ın hizmete girmesi ile vatandaşlar hem kredi kartı hem de nakit işlemlerini bu kart ile yapabilecek. Bankada hesabı olmasa bile Türkiye Kart’a sahip olduktan sonra cep telefonu üzerinden bir başkasına para gönderilebilecek. Vatandaşlar hangi şehre giderse gitsin Türkiye Kart’ı şehrin ulaşım kartı olarak kullanabilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnafın da sisteme girme imkânı bulunacak.

"TÜRKİYE KART İLE PARA TRANSFERİ VE ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK"

‘Türkiye Kart’ sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi yapabilecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek. Kartlar tüm ATM’lerde, POS’larda ve e-ticarette geçerli olacak.

Türkiye Kart’a platform üyelerinin kanallarından (ATM, şube vb.) para yatırılabilecek. Böylece para dijitalleşerek kayıt altına alınacak. Türkiye Kart, müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.

Vatandaşa ön ödemeli veya debit özellikli (kartın bağlı olduğu hesapta belli tutarda para tutulması) Türkiye Kart seçenekleri sunulacak. PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek.

"BİN 350 KİLOMETRE BOYUNCA TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Biz, İran'dan Akdeniz'e; Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca, bin 350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz, bu kadar açık ve net söylüyoruz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı. Ülkemizin, milletimizin geleceğine, huzuruna, insanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz.

"BİZ ONLARI 40 YILDIR BİLİRİZ"

Operasyon planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz.





"CAMİDE TOPLANMIŞ DUA EDEN İNSANLARDAN NE İSTİYORSUNUZ"

Camide toplanmış dua eden insanlarlardan ne istiyorsunuz, alçaklar. Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in önüne çıkın.

"AMERİKA ADINA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR İŞ"

Terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması hakikaten Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir.

"NATO'NUN AÇIK DESTEK VERMESİ AKLA ZİYAN BİR İŞTİR"

Yıllarca Türkiye ile birlikte çalışmış, NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin, NATO sınırlarını koruması gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü, açık destek vermesi hakikaten akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez.

