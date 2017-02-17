taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.479
USD
3,6736
EURO
3,9097
ALTIN
146,54
PETR
55,2500

Başbakan Binali Yıldırım Malta'da

Başbakan Yıldırım, Maltalı gazeteciye Türkiye hakkında ders niteliğinde sözlerle cevap verdi.

17.02.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Binali Yıldırım Malta'da

Resmi ziyaretler kapsamında Malta'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısında Malta Başbakanı ile kameralar karşısına geçti.

Toplantı sırasında Maltalı bir gazeteci, Türkiye'de FETÖ nedeniyle meslekten atılan memurları ve terör soruşturmasında tutuklanan gazetecileri sordu. Gerçeklerin farkında olmayan gazetecinin bu sorusuna Başbakan Yıldırım'ın verdiği cevap, ders niteliğinde oldu.

GAZETECİYE AYAR

Türkiye'nin 5 yıldır 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, terörle mücadelede önemli adımların atıldığını hatırlatan Başbakan, hangi Avrupa ülkesinin parlamentosunun bombalandığını sorguladı.

Başbakan Binali Yıldırım Malta'da

TÜRKİYE MÜLTECİLERE BAKIYOR, AVRUPA İZLİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye 5 yıldır, 3 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Onlarla aşını paylaşıyor, onlara eğitim veriyor. Başkaları sadece uzaktan bakıyor. Türkiye zorda olanlara yardım eden bir ülkedir. Ancak Türkiye aynı zamanda DEAŞ'la, PKK'yla, FETÖ'yle mücadele ediyor.

HANGİ AVRUPA ÜLKESİNDE MECLİS BOMBALANDI

Hangi Avrupa ülkesinde uçaklar meclisi bombaladı, silahsız insanlar acımasızca öldürüldü?" şeklinde konuştu.

Başbakan: Türkiye mültecilere bakıyor Avrupa izliyor VİDEO


AB'YE AÇIK ÇAĞRI

Yıldırım, Türkiye basın özgürlüğüne karşıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum; basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli, adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23-24'ncü fasıllar... Adalet, medya ve basınla ilgili fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum, hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz, buyursun açsınlar bu fasılları." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Malta'da

"MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA YAPILABİLİR"

Türkiye'nin iç politikasına ilişkin bir soruya da cevap veren Başbakan, "16 Nisan'da bir halk oylamamız var. Anayasal sistemde, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören bir değişiklik yapacağız. MHP ile bir amaç birliğimiz var. MHP bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor. Söylemlerimizin benzer olması doğal. Gerekirse bazı ortak etkinliklerde yapabiliriz." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

146
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

386
UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

4
CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

283
Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

82
Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş turun kapısını araladı

52
İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM