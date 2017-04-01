Binali Yıldırım, Hakan Çelik'in sunduğu CNN Türk-Kanal D ortak yayınında 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde açıklamalarda bulundu.

CHP'NİN KUZU TAKTİĞİ

Referandum öncesinde CHP'nin halkı kandırdığını söyleyen Başbakan; "CHP kuzu taktiği uyguluyor, sakin sinirlenmiyor. Gören de CHP değişti zanneder. CHP değişmedi. CHP vatandaşa masum mağdur rolü yapıyor. Halka oyun oynuyor. "Bak biz Başbakan'ı koruyoruz" diyor. Beni koruyacağına sen de çalış iktidar olmaya bak. Bizi koruyan millet." dedi.

Başbakan: CHP kuzu taktiği uyguluyor VİDEO