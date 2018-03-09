Başbakan: Doğu Guta için uluslararası camia sessiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın değindiği konuların başında Doğu Guta vardı.

Terör unsurlarıyla topyekün mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyada barış ve adalet gerçekten olcasaksa bunun için ülkelerin dürüst ve tutarlı olması gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız 21. yüzyyılda evrensel hakları zincire vuran güçlere rağmen çıkıp dediniz ki: "Dünya 5'ten büyüktür."

"SÖZDE SOYKIRIMLA İDDİALARIYLA UĞRACAĞINIZA DOĞU GUTA'YA BAKIN"

Bazı dostlarımız içi boş sözde soykırım iddialarıyla uğraşacağına Doğu Guta'da yaşanan vahşeti görmelidir. Doğu Guta'da kadınlar, kundakta çocuklar katlediliyor. Doğu Guta'da insanlık büyük bir cinayete kurban gidiyor. Dün Kudüs'ü nasıl savunduysak bugün de Doğu Guta halkının ve mazlumların yanında olacağız.

DÜNYA ZULME SESSİZ

Türkiye, Suriye meselesinde kalıcı siyasal bir çözüm istiyor. Bunun Rusya ve İran ile zat-ı alinizin (Cumhurbaşkanı) diğer koalisyon ülkeleri temasınız ve gayretiniz var. Mesele, konu Birleşmiş Milletler'e taşımak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan orada yaşayan bütün etnik grupları, teröre, silaha bulaşmamış bütün grupları bir araya getirerek huzuru istikrarı tesis etmek. Birleşmiş Milletler (BM) sekreterinin yeryüzündeki cehennem olarak tanımladığı Doğu Guta katliamı için malesef uluslararası camia sessiz.