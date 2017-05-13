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Başbakan Londra'da eğitim alan öğrencilerle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

13.05.2017 - 14:52
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Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında eğitim gören öğrencileri kabul etti.

Başbakan Londra'da eğitim alan öğrencilerle buluştu

LONDRA'DA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarının son gününde, kent merkezinde yer alan Four Seasons Park Lane Otel'de, AA ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında verilen destekle Londra'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Başbakan Londra'da eğitim alan öğrencilerle buluştu

BİR SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren kabulde, TÜRKEN Vakfı İngiltere Başkanı Hakan Camuz, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Cihangir İşbilir, Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'de eğitim gören öğrenciler hazır bulundu.

Başbakan Londra'da eğitim alan öğrencilerle buluştu

KABULDE YER ALDILAR

Kabulde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de yer aldı.

Başbakan Londra'da eğitim alan öğrencilerle buluştu

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