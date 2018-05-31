Başbakan: Menbiç konusunda kararlıyız

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.

MENBİÇ'TE TERÖRE GEÇİT YOK

Türkiye'nin sınır ötesi terör operasyonları ile ilgili bilgi veren Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu” dedi.

Menbiç konusunda ısrarları sonucu bir noktaya gelindiğini belirten Yıldırım, “Burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor” ifadelerini kullandı.