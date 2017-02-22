Başbakan referandum sürecine ilişkin konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu internet, televizyon ve gazete yöneticileriyle bir araya geldi.

İLK MİTİNG PAZAR GÜNÜ KAHRAMANKAZAN'DA

Yıldırım, referandum çalışmalarına Pazar günü Kahramankazan'da yapılacak mitingle başlanacağını ilan etti.

CUMHURBAŞKANI İLE ORTAK MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting kararı aldıklarını duyuran Başbakan Yıldırım "Büyük illerde Cumhurbaşkanı ile ortak mitinglere katılacağız" dedi.

"15 YILDIR ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN İŞ YAPAMADIK"

Başbakan Yıldırım, ayrıca "15 yıl şeytan taşlamaktan iş yapamadık" diye konuştu.

BOZKURT İŞARETİ VE MHP'NİN İDAM İSTEĞİ

Grup toplantısında bozkurt işareti yapmasına ilişkin "Bölücü olmayan her sembolü kullanırım" açıklamasında bulunan Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'nin idam isteğinin hatırlatılması üzerine "Referandumdan sonra oturulur konuşulur" dedi.

TSK'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI VE İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER

TSK'da başörtüsü yasağının tamamen kaldırılmasını olumlu bulduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım kamudan yapılan ihraçlarla ilgili ise "FETÖ ve PKK'ya bulaşanlarla işimiz. Haksızlık varsa düzeltilecek." dedi.