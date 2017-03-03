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Başbakan videokonferansla Bartınlılara seslendi

Başbakan Yıldırım, sis nedeniyle gidemediği Bartın'a videokonferans yöntemiyle Sinop'tan seslendi.

03.03.2017 - 15:37
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Başbakan videokonferansla Bartınlılara seslendi

16 Nisan referandumu öncesinde liderlerin mitingleri de devam ediyor.

BAŞBAKAN VİDEOKONFERANSLA SESLENİYOR

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Bartın'daki mitingine götüren uçağın yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inememesi sonucu vatandaşlara Sinop'tan videkonferans yöntemiyle hitap etti.

Başbakan videokonferansla Bartınlılara seslendi

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"HIZLI BÜYÜME İÇİN EVET"

"Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması için, halkımızın refahı için hep birlikte yeni hükümet sistemini 16 Nisan'da vereceğiniz evetlerle gerçekleştireceğiz.

Başbakan videokonferansla Bartınlılara seslendi VİDEO

"BU CHP DEĞİŞMEZ"

Cumhuriyet'e el uzatan karşısında bizi görür. Rejim tartışması 1923'te bitmiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'in en kuvvetli savunucuları olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu değişiklikle hem Meclis, hem de hükümet çok daha güçleniyor. Bu ana muhalefet partisi merhum Menderes'e tek adam, diktatör dedi. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını söylüyorlar. Dün aynı dili kullandılar, bugün de aynı dili kullanıyorlar. Bu CHP değişmez.

"ZAYIF HÜKÜMETLERLE HİZMET OLMAZ"

Bu sistemle Türkiye bölünür, Türkiye'de kamplaşma olur' diyorlar. Hiç alakası yok, doğru değil. ABD kurulduğundan beri 228 yıl geçti, 45 başkan geldi. Türkiye 1923'te kuruldu, 94 yıl geçti, 65 hükümet kuruldu. 1 hükümet en fazla 17 ay görevde kaldı. Böyle zayıf hükümetlerde nasıl hizmet olacak?

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