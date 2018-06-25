taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.279
USD
4,6827
EURO
5,4762
ALTIN
191,14
PETR
74,3800

Başbakan Yardımcı Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcı Bozdağ, "Bedelli askerlikle ilgili konu, ekimden sonra gündeme gelir" dedi.

AA | 25.06.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

a

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KONU BU YIL İÇİNDE HALLOLACAKTIR"

Ekim ayı itibarıyla konunun gündeme geleceğini belirten Bozdağ'ın açıkalamaları şöyle:

"Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda ekimden sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

415
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

136
Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

269
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

153
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

87
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

166
Genel seçimin İstanbul sonuçları

Genel seçimin İstanbul sonuçları

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM