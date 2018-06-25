Başbakan Yardımcı Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KONU BU YIL İÇİNDE HALLOLACAKTIR"

Ekim ayı itibarıyla konunun gündeme geleceğini belirten Bozdağ'ın açıkalamaları şöyle:

"Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda ekimden sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır."