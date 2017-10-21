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Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi

Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, "Yakışmadı size, yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.

21.10.2017 - 09:40
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Fikri lşık bugün öğleden sonra Gebze'de incelemelerde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldır devam eden Gebze Anibal Kavşağı'na gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi

"SİZİ BİR YERE YAZDIK"

lşık, "Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi VİDEO

Fikri lşık yaptığı açıklamada, "İnşallah Gebze Anibal Kavşağı'nda 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa kasım sonuna kadar da kavşak tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi

Başbakan Yardımcısı Işık'tan kavşak tepkisi

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