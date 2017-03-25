Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

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Motosikletli trafik polisi kaza yaptı: 1 yaralı

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1 Hollywood'dan terör örgütü PKK'ya film Terör örgütü PKK'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, YPG'nin filmini çekmeye hazırlanıyor.

2 Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı Chicago'da yeni sağlık sigortası tasarısını protesto etmek için planlanan etkinlik, Trump'ın geri atması üzerine kutlamaya dönüştü.

3 Turgut Toplusoy: Oğlum ile bağımı kopardım Oğluyla bağlarının koptuğunu söyleyen iş adamı Turgut Toplusoy, bu konunun oğlunun sevgilisi Ceyda Ateş ile bir alakası olmadığını belirtti.

4 ABD'den Suudi Arabistan'a dava 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ile sigorta şirketleri, Suudi Arabistan ve bazı vakıflarına tazminat davası açtı.

5 Makyajsız Ece Seçkin Ece Seçkin bir süredir kendisine gelen "yiyorsa makyajsız halini paylaş" gibi yorumlara dayanamadı.

6 Mogherini’den Brexit çıkışı AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB'nin çöküş dönemine girmediğini daha da güçlendiğini ifade etti.