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Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş ile Isparta'daki evinde bir araya geldi.

25.03.2017 - 08:38
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Referandum çalışmaları kapsamında Isparta'ya giden Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingin ardından, 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş'ı Isparta merkez Karaağaç Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

AYAĞINDAN YARALANMIŞTI

18 yaşındaki Burak Kocabaş'ın Heybeliada Deniz Lisesi'nden mezun olduğu gün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için vatandaşlarla sokağa çıktığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişi sırasında ayağından yaralandığı belirtildi. Kocabaş'ın ayağından bugüne kadar 4 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, gaziyi ziyaretinin ardından Antalya'ya gitmek üzere helikopterle şehirden ayrıldı.

Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

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