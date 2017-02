Almanya ve Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen Türk vatandaşları, Başbakan Yıldırım’ın konuşma yapacağı “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” isimli etkinliğe katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Oberhausen Arena önünde toplandı.

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI İLE GELDİLER

AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte yer almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde “Evet diyoruz” yazan dövizler taşıdı.

BAŞBAKAN YILDIRIM GURBETÇİLERE SESLENDİ

Oberhausen Arena'da gutbeçilere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Sizin arkanızda ümmetin duası ve desteği var. Sizin arkanızda Başbakanı'nız Binalı Yıldırım var, Cumhurbaşkanı'nız Recep Tayyip Erdoğan var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Başbakan Yıldırım Almanya'da gurbetçilerle buluştu VİDEO

"SİZİN ARKANIZDA TÜRKİYE VAR"

"Sizin arkanızda Türkiye var. Sizin ortaya koyduğunuz fedakarlıklar mutlaka tarihe altın harflerle yazılacaktır. Türkiye'nin geleceğinin inşasında aldığınız görev için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Özünüzü değerlerinizi güzelliklerinizi kaybetmediniz. Sizini için bizler ne yapsak hakkınızı tam ödeyemeyiz. 15 yıldır Türkiye büyük atılımlara imza attı. Bir yandan ülkemizi kalkındırırken bir yandan da sizlerin beklentilerini, taleplerini göz ardı etmedik. Pasaport harçları çok yüksekti, indirin dediniz, indirdik mi?

ARTIK TÜRKİYE'DE TELEFONLARINIZI DA RAHATÇA KULLANABİLECEKSİNİZ

21 günlük temel eğitim hizmetini kaldırın dediniz, kaldırdık mı? Dövizle askerlik bedelini 6 kat indirdik mi? Mavi kart sahibi gençlerimizin Türkiye'deki devlet dairelerinde çalışmasının yolunu açtık mı? Sizlerin de doğum yardımı, çeyiz, konut hesaplarından faydalanmasını sağladık mı? Türkiye'ye getirdiğiniz arabalarınızı iki yıl süreyle Türkiye'de kalmasının önünü açtık mı? Artık Türkiye'de telefonlarınızı da rahatça kullanabileceksiniz.

ALMANCA'YI ALMANLARDAN DAHA İYİ ÖĞRENECEKSİNİZ

Eğitim alanında burada yaptığınız her türlü projeye destek veriyoruz. Çift dilli anaokul projelerini çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Almanca'yı Almanlardan daha iyi öğreneceksiniz.

ARTIK ALINAN MAHKEME KARARLARI TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLACAK

Alınan mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli olmasında engeller var. Bu mahkemeyi kazandığınız halde bir türlü sonu gelmeyen tekrar belirsiz bir yola giriyorsunuz. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Artık alınan mahkeme kararları da Türkiye'de geçerli olacak.

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTEYENLER İÇİN SİZE ÖZEL KONTENJAN OLUŞTURACAĞIZ

Türkiye'de üniversite okumak isteyen gençlerimize yönelik size has kontenjanlar oluşturacağız. Türk diasporası araştırma enstitülerinin kurulmasını sağlayacağız. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz.

SEÇİM BURALARDA BİRAZ ERKEN BAŞLAYACAK

16 Nisan'da Türkiye sandığa gidiyor. Halk oylaması yapacak. Yurt dışında temsilciliklerimizde Avrupa'da dünyanın her yerinde 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Seçim buralarda biraz erken başlayacak 27 Mart'ta başlayıp 9 Nisan'da sona erecek.

VATANDAŞLARIMIZ DARBECİLERE DARBEYİ VURDU

Sizler burada an be an takip ettiniz. 15 Temmuz akşamı asker kılığına girmiş alçak FETÖ terör örgütü mensupları Türkiye'de darbe yapmak istediler. Demokrasiyi kesintiye uğratmak istediler. Türkiye de bu alçaklara kayıtsız kaldı mı? Cumhurbaşkanı'mız dik durdu. Alçaklara darbecilere geçit yok dedi. Milleti meydanlara davet etti. Hükumetimiz dik durdu. Vatandaşlarımız darbecilere darbeyi vurdu.

O gece bu büyük millet zafer kazandı ama o gece birileri büyük bir hayalkırıklığı içine girdi. Dost bildiğimiz bazıları hayalkırıklığı yaşadı. Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz. Dost bildiklerimizin Türkiye'deki demokrasiye, insan haklarına, Avrupa değerlerine daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik.

PENSİLVANYA'DA OTURAN TERÖRİST BAŞINI DA GETİRECEĞİZ, HESABINI SORACAĞIZ

Onlarca yıl terörle mücadelede dostlarımızdan ne yazık ki gerekli desteği görmedik. Türkiye'de kan döken ne kadar terör örgütü varsa cirit atmalarına izin veriliyor. Şimdi de 15 Temmuz'da kan döken FETÖ'ye hamilik yapanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi bağımsızlığımızı korumaktan, terörle mücadele etmekten hiçbir kuvvet alıkoyamaz. Bu darbenin planlayıcısı Pensilvanya'da oturan terörist başını da getireceğiz, hesabını soracağız.

DEAŞ'LA SURİYE'DE MÜCADELE EDİYORUZ

DEAŞ'la Suriye'de de mücadele ediyoruz. Bazıları DEAŞ'la yalandan mücadele ediyor. Biz Fırat Kalkanı Operasyonu'yla DEAŞ'ın insanlarımız üzerine yaptığı terör faaliyetlerini sona erdirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye terörden arındığı için bazıları rahatsız olabilir. Terörü de terör destekçilerini de teröre göz kırpanları da teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallanmayla korkutulacak bir ülke değildir"