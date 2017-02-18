Başbakan Yıldırım: Almanya'da sandığın rengi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya’nın Oberhausen kentinde yaptığı konuşmaya Türkler yoğun ilgi gösterdi.

"BURADA İŞ TAMAM, SANDIĞIN RENGİ BELLİ OLUYOR"

Konuşması sırasında "Sevgili kardeşlerim sizlerden bir ricam var" diyen Almanya'da sandığın renginin şimdiden belli olduğunu söyledi:

"16 Nisan'da referanduma gidiyoruz. Dünyanın her yerinde 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Öyle bir cevap verin ki bütün Avrupa duysun, sadece Almanya değil. Bütün dünya duysun. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Büyük Türkiye için var mısınız? İstikrar için huzur için refah için hazır mısınız? Maşallah! Allah'ın izniyle burada iş tamam. Sandığın rengi belli oluyor. 15 Temmuz gecesi hamdolsun milletimiz tanklara toplara göğsünü siper etti, bu alçak darbe girişimini püskürttü. Allah hepsinden razı olsun"

Yıldırım: Öyle bir cevap verin ki bütün Avrupa duysun VİDEO



