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Başbakan Yıldırım: Almanya'da sandığın rengi belli oldu

Yıldırım Almanya’nın Oberhausen kentindeki konuşmasında "Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Büyük Türkiye için var mısınız?" diye sordu.

18.02.2017 - 17:18
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Başbakan Yıldırım: Almanya'da sandığın rengi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya’nın Oberhausen kentinde yaptığı konuşmaya Türkler yoğun ilgi gösterdi.

Başbakan Yıldırım: Almanya'da sandığın rengi belli oldu

"BURADA İŞ TAMAM, SANDIĞIN RENGİ BELLİ OLUYOR"

Konuşması sırasında "Sevgili kardeşlerim sizlerden bir ricam var" diyen Almanya'da sandığın renginin şimdiden belli olduğunu söyledi:

Başbakan Yıldırım: Almanya'da sandığın rengi belli oldu

"16 Nisan'da referanduma gidiyoruz. Dünyanın her yerinde 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Öyle bir cevap verin ki bütün Avrupa duysun, sadece Almanya değil. Bütün dünya duysun. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Büyük Türkiye için var mısınız? İstikrar için huzur için refah için hazır mısınız? Maşallah! Allah'ın izniyle burada iş tamam. Sandığın rengi belli oluyor. 15 Temmuz gecesi hamdolsun milletimiz tanklara toplara göğsünü siper etti, bu alçak darbe girişimini püskürttü. Allah hepsinden razı olsun"

Yıldırım: Öyle bir cevap verin ki bütün Avrupa duysun VİDEO


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