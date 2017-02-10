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Başbakan Yıldırım Almanya’ya "evet" demeye gidecek

Anayasa referandumu için mitinglerine başlayan Başbakan Yıldırım, Avrupa’daki Türk vatandaşları ile 18 Şubat’ta Almanya’da bir araya gelecek

10.02.2017 - 20:18
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Başbakan Yıldırım Almanya’ya

18 Şubat’ta Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde Oberhausen Arena’da gerçekleştirilecek "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" başlıklı toplantıya 15 bin Türkün katılması bekleniyor.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi, Başbakan Binali Yıldırım’ın 18-19 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Güvenlik Konferansı’na katılmak için Almanya’ya geleceğini, 18 Şubat’ta Türk toplumu ile Obernhausen Arena’da bir araya geleceğini söyledi.

MİTİNG EN ÇOK TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI YERDE YAPILACAK

Bilgi, Oberhausen kentinin hem Almanya’da en çok Türk vatandaşının yaşadığı bir bölge olmasından hem de diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların rahat ulaşabileceği bir yer olmasından dolayı seçildiğini belirterek, Avrupa’nın birçok ülkesinden Türklerin otobüslerle Oberhausen’e gelmek için organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

2, 5 MİLYON AVRUPALI TÜRK VATANDAŞINDAN "EVET" İSTEYECEK


Başbakan Yıldırım’ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Oberhausen Arena Kapalı Spor Salonu’nun 15 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu için Avrupa ülkelerinde yaşayan ve oy kullanma hakkı olan 2 milyon 500 bin Türk vatandaşından "evet" oyu vermelerini isteyecek.
Başbakan Yıldırım Almanya’ya

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