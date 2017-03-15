Başbakan Yıldırım Ardahanlılara seslendi

"Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kınıyorum" diyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AVRUPA'NIN SİYASETİ DE ARTIK TÜRKİYE'DEN BELİRLENİYOR"

"Esasında Almanya olsun Hollanda olsun nüfusun çoğu, orada yaşayanların büyük bir kesimi Türkiye'ye karşı düşman değil, Türkiye'nin dostu ama yöneticiler, seçim olacak, fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiş, Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremezler"

Başbakan: Almanya ve Hollanda'yı kınıyorum VİDEO