taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.780
USD
3,7308
EURO
3,9646
ALTIN
144,13
PETR
51,6600

Başbakan Yıldırım Ardahanlılara seslendi

Referanduma 32 gün kala Ardahan'da konuşan Başbakan Yıldırım, Hollanda krizine de değindi.

15.03.2017 - 14:24
  1. Haberler
  2. Politika
Başbakan Yıldırım Ardahanlılara seslendi

"Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kınıyorum" diyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AVRUPA'NIN SİYASETİ DE ARTIK TÜRKİYE'DEN BELİRLENİYOR"

"Esasında Almanya olsun Hollanda olsun nüfusun çoğu, orada yaşayanların büyük bir kesimi Türkiye'ye karşı düşman değil, Türkiye'nin dostu ama yöneticiler, seçim olacak, fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiş, Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremezler"

Başbakan: Almanya ve Hollanda'yı kınıyorum VİDEO

Başbakan Yıldırım Ardahanlılara seslendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

95
Alman polis teşkilatına sızdılar

Alman polis teşkilatına sızdılar

172
Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

38
Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

128
Obama için yeni soruşturma talebi

Obama için yeni soruşturma talebi

75
Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

117
Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM