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Başbakan Yıldırım Bangladeş'te

Yıldırım, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yerleşkesinin temel atma törenine katıldı ve burada yaptığı açıklamada "Ülkemize yakışan büyük bir büyükelçilik külliyesi, 2019'da hizmete girmiş olacak" dedi

AA | 19.12.2017 - 09:34..
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Başbakan Binali Yıldırım kızı Büşra Yıldırım ile birlikte geldiği, Bangladeş ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yerleşkesinin temel atma törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım Bangladeş'te


Binali Yıldırım ve kızı Büşra Yıldırım

Başbakan Yıldırım kızı Büşra ile Bangladeş'te VİDEO

"2019'DA HİZMETE GİRMİŞ OLACAK"

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada yeni büyükelçilik yerleşkesinin en az 100 kişinin aynı anda çalışabileceği büyük bir kompleks, bir külliye olarak inşa edileceğini vurgulayarak "Ülkemize yakışan büyük bir büyükelçilik külliyesi, 2019'da hizmete girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yeni büyükelçilik yerleşkesinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başbakan Yıldırım Bangladeş'te

Kurdele kestikten sonra inşaatın temeline harç koyan Yıldırım, yetkililerden projeye ilişkin bilgi aldı.

Yıldırım'a törende Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı eşlik etti.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, törenin ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Binali Yıldırım, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yerleşkesinin temel atma törenine katıldı - GALERİ

ANIT MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Yıldırım, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım Bangladeş'te

Başbakan Yıldırım Bangladeş'te

Başbakan Yıldırım Bangladeş'te

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