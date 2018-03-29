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Başbakan Yıldırım: Ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında, MGK bildirisindeki "Proje Terör Örgütleri" ifadesi hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 09:04..
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Başbakan Yıldırım: Ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, terör örgütlerinin tek hedefinin Türkiye'yi yıkmak olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım: Ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bosna Hersek Devlet Başkanları Konsey Üyeleri ile bir araya gelme fırsatımız olacak. Balkanların istikrarı ve huzuru için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahı için, Balkanlar ve Türkiye ilişkilerinin gelişlmesi için önemli bir vesile olmuş olacak.

İfade kendisini anlatıyor. Örgütler kendi ifadesiyle ortaya çıkan örgütler değil, hazırlayan birileri olduğunu ifade ediyor. Proje terör örgütleri, birilerinin amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuştur. Hem Suriye'de hem yurtiçinde terörle mücadelede görüyoruz.

Başbakan Yıldırım proje terör örgütleri hakkında konuştu ViDEO

"DÜNYA BİR ARAYA GELSE BİZİ YIKAMAZLAR"

Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler. Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler.

"AZİZ MİLLETİMİZİ KANDIRAMAZLAR"

Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük."

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