Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a taziye telefonu

Ege Denizi’nde düşen Yunan savaş uçağı ve hayatını kaybeden Yunan pilot için Başbakan Binali Yıldırım taziye dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da yine üzüntü ve taziyeler iletildi.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİSİ

Görüşmede ayrıca, bundan sonra da gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

YUNAN JETİ DÜŞTÜ

Bugün öğle saatlerinde Ege Denizi'nde bulunan İskiri (Skyros) adasının 9 mil kuzeydoğusuna Sakız adası yakınlarına Yunanistan'a bir ait savaş jeti düşmüş, pilotun cansız bedenine ulaşılmıştı.



