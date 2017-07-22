"Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Önemli sayılabilecek bir yıkım da yok." sözleriyle konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım; "Vatandaşların paniğinden dolayı bazı yaralanmalar var. Onlar da hastanelerde hallolmuş durumda. Şu anda değişik hastanelerde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Kos Adası'nda (İstanköy Adası) bir vatandaşımız bir de İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Depremin hemen sonrasında Sayın valimizle yaklaşık bir 15-20 dakika içinde görüştük ve kısa süre içinde deprem sonucu durumun ne olduğunu birebir bize anlattı.

TAHLİYELER SAĞLANDI

İletişim hatlarında herhangi bir kesinti olmadı. Bu önemli bir şey. Altyapının ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesi. Kos Adası'ndaki (İstanköy Adası) vatandaşlarımızın tahliye talepleri feribotlarla sağlanmış vaziyette.

Başbakan Yıldırım Ege'deki depremin bilançosunu açıkladı VİDEO

32 BİNADA AĞIR HASAR VAR

Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık bina. 32 binada nispeten ağır hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir.

DÖNÜŞÜM TAMAMLANMADI

Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan Depremi bugün hala dillerdedir. Dolayısıyla depremler dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman olabilir. Telaşlanmaya gerek yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Depreme karşı ilkokuldan başlayarak zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmaları başlattı, bunlar öğretiliyor.

Deprem konusunda 1999 yılında Marmara Depremi'nden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra yapılan yapılarda bu yönetmelik kullanıldı. Ama evvelinde yapılan yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Bu yapılıyor. Ancak bu büyük bir iştir. Birdenbire tamamlanması mümkün değildir. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz."

