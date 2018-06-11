Başbakan Yıldırım: En pahalı hizmet olmayan hizmettir

Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'ne özel bir araçla geldi.

Yıldırım'ı tünelde Didem Arslan karşıladı. Yıldırım klasik otomobil ile geldiği tünelde fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, yeni köprü ve otoyollarda ücretlerin fazla olmasına karşın, vatandaşın zamandan ve benzinden büyük oranda tasarruf sağladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"KÖPRÜ OLMADIĞINI DÜŞÜN, NE YAPACAKSIN?"

"O da işi bilmediğini gösteriyor. Kıyas yanlış. Birisi dışarıdan borç kredi alıyorsun köprü yapıyorsun. (1. ve 2. köprü) bunu yıllarca faiziyle ödüyorsun. Kim ödüyor, herkes ödüyor. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi farklı. Yüksek de en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Orada bir köprü olmadığını düşün ne yapacaktın. Köprü yapıldı çalıştırıldı 7-8 yıl kaldı. Ücretlerinin düşürülmesinin kararını biz vereceğiz. Devlete geçtiği an devlet kararı verilir."