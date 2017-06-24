Başbakan Yıldırım Erzincan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde düzenlenen iftar programına katıldı. Başbakan Yıldırım, burada vatandaşlara hitap etti.

"BU YÜRÜYÜŞ ADALET DEĞİLDİR"

Yıldırım, vatandaşlarla iftar programında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz katili eli kanlı FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir." dedi.

"15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADILAR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar." dedi.