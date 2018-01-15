Başbakan Yıldırım Esnaf Buluşması'nda

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"BİRİNCİ OLURSAK ŞAŞMAYALIM"

"2017 kolay bir yıl olmadı ama felaket çığırtkanlığı yapanlar avucunu yaladı.

Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından bir mucizeye imza attı. Ekonomideki büyüme alınan tedbirlerin sonucudur.

Gelişmiş ülkelerin 5-6 katı büyüme sağladık. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üzerinde yer alacağız. Birinci olursak şaşmayalım. Alçaklara haddini bildirdik, ezanlar dinmez, bayraklar inmez dedik.

Emperyalist emelleri olan ülkeler terör örgütlerine aleni destek veriyor. Amaç Türkiye'nin büyümesini geciktirmek.

ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE ALENİ DESTEK VERİYOR

Terör örgütlerine karşı ABD aleni destek veriyor. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp, Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir anlamı yoktur.

Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra esnaflık yapanlardan yüzde 10'luk kesinti yapılıyordu, kaldırdık.

KANUN ÇIKTI MI HERKES UYACAK, TANIMAYANA TANITMAYI BİLİRİZ

Esnafa sicil affı getirdik. Bir kanun çıktı mı herkes uyacak. Tanımayana tanıtmayı biliriz.

Algı operasyonuyla ülkemizi çökertmek isteyenlerin planlarını birer birer çökerttik."