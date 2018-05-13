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Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen festivale katılarak doğa yürüyüşü yaptı, ata bindi.

AA | 13.05.2018 - 19:20..
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Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne katıldı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nda kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan bir grup genç de eşlik etti.

Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

KALPAK TAKTI

Güzergahında karşılaştığı atlı cirit ekibiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, başına kalpak taktı ve onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

Başbakan Yıldırım, burada hazırlanan ata bir süre bindikten sonra yağmurlu havada yürüyüşüne devam etti. Yürüyüş sırasında zaman zaman çeşme başlarında mola veren Yıldırım, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

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