Başbakan Yıldırım İzmir'de cenazeye katıldı

Muğla'daki midibüs kazasında hayatını kaybeden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlı Arkan ve Serpil Kaldırımcı'nın cenazesi Buca Eyüp Sultan Cami'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte katılan Başbakan Yıldırım, kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KAZA HER YÖNÜYLE ARAŞTIRILACAK"

"Kaza her yönüyle araştırılacak. Hata sürücü hatası mı yol hatası mı kontrol edilecek. Yol nedeniyle yapılan kaza oranı çok azaldı ama hiçbir şey 'Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır' gerçeğini değiştirmez.

"1-2 DAKİKA ACELE ÇOK ŞEY FARK ETTİRİR"

1-2 dakika acele çok şey fark ettirir. Bizim arzumuz tabi seyahat eden vatandaşlarımızın sevdiklerine ulaşması, kavuşmasıdır. Onların yollarda acı çekmelerini, yollarda bu ve buna benzer kazalara kurban gitmelerine arzu etmiyoruz. Bakın 24 tane ocağa ateş düştü. Bu acı az bir acı değil, Allah başka buna benzer kaza bela vermesin"