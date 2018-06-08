Başbakan Yıldırım: Kandil için her seçenek masada

Başbakan Binali Yıldırım 2 gün önce Ağrı mitinginde Kandil'e operasyon mesajı vererek PKK için, "Kandil'e giderlerse de Sincar'a giderlerse de fizana giderlerse de gideceğiz. Bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz. Bu milleti, terörü başlarına bela olmaktan kurtaracağız" demişti.

Bugün Başbakan Yıldırım Muş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

"TERÖRİSTLERLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMIYORUZ"

Halka seslenen Yıldırım, Kandil opersayonuna dair son bilgileri paylaştı. Yıldırım, "Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde. Kandil için her seçenek masada. Teröristlerle Kürt kardeşlerimizi birbirine karıştırmıyoruz. Kürtler bizim kardeşimiz. Bin senedir birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Ama bu teröristlerin ipi dışarıda, başka ellerde. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok.

"KAYNAKLARIN DAHA FAZLA KANDİL'E GİTMESİNE İZİN VERMEDİK"

Ne yaptılar bunlar, belediye seçimlerinde halka vaat ettiler, şehri güzelleştireceğiz, alt yapıyı yapacağız dediler. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız dediler mi? Seçildikten sonra ne yaptılar, belediyenin kaynaklarını Kandil’e aktardılar. Sokaklarda her türlü perişanlık var. Biz de daha fazla tahammül edemeyiz dedik o belediyeleri ellerinden aldık. Kaynakların daha fazla Kandil’e gitmesine izin vermedik."