taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.127
USD
3,7526
EURO
4,6796
ALTIN
163,63
PETR
64,7200

Başbakan Yıldırım: Kardak'ta sular duruldu

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın telefonla görüşmelerinin ardından Kardak kayalıklarındaki gerginlik sona erdi.

İHA | 16.02.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

12 Şubat Pazartesi gecesi Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girmişti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 15 dakika boyunca Yunan askerlerini uyarmış, daha sonra ise kovalamaca başlamıştı.

TÜRK GEMİSİNE ÇARPMIŞLARDI

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları bir manevra sonucunda Türk Sahil Güvenlik ekibine ait “Umut” isimli arama kurtarma gemisine çarpmıştı. Yunan Sahil Güvenlik ekibine ait botta hasar oluşurken, Türk Sahil Güvenlik botu ise zarar görmemişti.

Başbakan Yıldırım: Kardak'ta sular duruldu

Olayın ardından Yunan yetkililer ardı ardına açıklamalar yaparak Türkiye’yi tahrik edecek sözler söylemişti. Yapılan açıklamaların ardından 2 Türk hücumbotu, 1 savaş gemisi, 4 sahil güvenlik botu bölgede kuş uçurtmadı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Yunan yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüşmüştü. Yıldırım ile Çipras’ın görüşmesinde Ege Denizi’nde, komşu Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyduğumuz, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştı.

Başbakan Yıldırım: Kardak'ta sular duruldu

Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalınmıştı. Görüş farklılıklarına rağmen, görüşme olumlu bir havada cereyan etmiş, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulmuştu.

GERGİNLİK SONA ERDİ

Bu görüşmenin ardından Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede sesiz bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. 24 saat boyunca Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk askeri kuş uçurtmuyor.3 gün boyunca 2 hücumbot da bölgede nöbet tutuyordu.

Başbakan Yıldırım: Kardak'ta sular duruldu

Bugün sabah saatlerinden itibaren Türk hücumbotları bölgede görülmedi. 2 Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Kardak kayalıklarında devriye nöbeti tutmaya devam ettiği gözledi. Yunan kara sularında ise Yunan savunmasına ait 1 hücumbotunun bekleyişini sürdürdüğü görüldü.

KULE İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta olan Çavuş adasına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kule inşa edileceği öğrenildi. Dün deniz araçları ile iş makineleri getirildi. Adaya çıkarılan iş makineleri hızlı bir şekilde kule inşasına başladı.Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ise çalışmalar durduruldu. 24 saat botunca termal kameralarla Kardak kayalıkları gözetlenecek. Bunun yanı sıra gözetleme kulesinin yasadışı geçişleri de önlemesi planlanıyor.

Başbakan Yıldırım: Kardak'ta sular duruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet
FETÖ'nün medya yapılanması davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak dahil 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Diyanet İşleri Başkanı sınırda cihad hutbesi verdi
Prof. Dr. Ali Erbaş, Hatay’daAnadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar’da cuma namazı kıldırdı ve hutbe irad etti.
6 il için toz fırtınası uyarısı
Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde bugün ve yarın toz taşınımı bekleniyor.
Dükkanının önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine verdi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Murat Aslan adlı bir esnaf, dükkanın önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

139
İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

240
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

166
Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

316
Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

198
2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith

2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith

91
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM