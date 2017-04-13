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Başbakan Yıldırım Kütahya'da

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarına kapsamında Kütahya'ya gitti.

13.04.2017 - 14:13
  1. Haberler
  2. Politika

yıldırım

"Biz bu topraklara aşkla bağlıyız" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

SİYASETÇİNİN GÖREVİ ÜLKESİNE HİZMET ETMEKTİR

"Biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Demokrasimizi ve hukuk devletimizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Sessiz reformlar yaptık, 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıttık. Siyasetçinin görevi, ülkesine hizmet etmektir.

Zayıf iktidarlar döneminde Türkiye'nin neler kaybettiğini siz iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz bu milletin destan yazdığı gecedir.

FETÖ VE PKK 'EVET ÇIKARSA BİTERİZ' DİYOR, BİTECEKSİNİZ

PKK ve FETÖ, hayır için kendilerini parçalıyorlar Evet çıkarsa biteriz diyor, biteceksiniz. Kandiliniz sönecek, FETÖ de hesabını verecek"

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